Туроператоров обяжут в течение 90 дней возвращать деньги клиентам в трудной ситуации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На официальном портале правительства РФ опубликовано для публичного обсуждения положение об особенностях исполнения, изменения и расторжения договоров о реализации турпродукта, заключенных туроператорами и турагентами до 31 марта 2020 года.

В частности, согласно положению, туроператоры обязаны вернуть средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате клиентам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается наличие у туриста инвалидности, его временная нетрудоспособность, регистрация в качестве безработного в службе занятости, достижение 65 лет.

В соответствии с положением туроператор "должен обеспечить предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года".

Под равнозначным в документе понимается туристский продукт, потребительские свойства которого, включая программу пребывания, маршрут и условия проживания и питания, соответствуют описанному в договоре пакету. Туроператор должен направить туристу или турагенту в течение 60 дней с момента вступления решения в силу уведомление, содержащее обязательство по предоставлению равнозначного туристского продукта не позднее 31 декабря 2021 года. Турагент обязан направить заказчику уведомление в течение одного рабочего дня.

"Туроператор не вправе требовать доплату за равнозначный туристский продукт в случае оплаты заказчиком общей цены туристского продукта, предусмотренной договором, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. По соглашению сторон потребительские свойства равнозначного туристского продукта могут быть изменены", - следует из документа.

При этом в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при его отказе от равнозначного туристского продукта, туроператор должен вернуть заказчику деньги не позднее 31 декабря 2021 года.

При этом туроператор должен выплатить заказчику проценты за пользование средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки ЦБ РФ на дату вступления в силу положения за каждый календарный день. Проценты начисляются со дня предъявления заказчиком требования до дня возврата заказчику уплаченной за туристский продукт денежной суммы.

Президент РФ Владимир Путин 8 июня подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который вносит в том числе поправки в закон об основах туристской деятельности.

Изменения наделяют правительство правом устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.