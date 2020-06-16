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Петербуржец получил условный срок за "пьяный" наезд на двух инспекторов ГИБДД

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга вынес местному жителю Сергею Месько приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы на 1,5 года, следует из сообщения.

Суд установил, что ночью 4 апреля Месько в состоянии алкогольного опьянения, находясь в автомобиле на улице Садовой, в ответ на законные требования двух инспекторов ГИБДД прекратить движение и выйти из машины, наехал на них. Как отмечается, в результате полицейские не пострадали.

Суд заключил, что Месько умышленно "причинил потерпевшим физическую боль, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества". Петербуржец полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

Петербург ГИБДД МВД

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