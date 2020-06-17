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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
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В Минздраве РФ скептически отнеслись к расхваленному ВОЗ препарату от коронавируса

В Минздраве РФ скептически отнеслись к расхваленному ВОЗ препарату от коронавируса
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дексаметазон, о котором высоко отозвались во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже широко применяется в России для лечения коронавируса, заявил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

"Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет", - приводит слова Авдеева пресс-служба Минздрава в среду.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что считает научным прорывом исследование об эффективности стероида дексаметазона при лечении больных коронавирусом. Он снижает риск смертности пациентов на ИВЛ на 35%, а людей на кислородном лечении - на 20%. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что это первое подобное лекарство.

Авдеев в свою очередь отметил, что препарат "действительно оказывает противовоспалительное действие у определенной части пациентов с COVID-19, у которых есть выраженное воспаление".

В последней версии методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона, сообщил Авдеев.

По его словам, дексаметазон - не новое лекарство, это противовоспалительный препарат, оказывающий влияние на любое воспаление, в том числе и в легких. "Препарат хорошо известен, применяется достаточно давно на протяжении последних десятков лет. Есть много исследований, посвященных эффективности данного препарата при лечении ОРДС (острого респираторного дистресс-синдрома)", - пояснил пульмонолог.

Исследование об эффективности дексаметазона при лечении COVID-19 проводились в Оксфорде. Правительство Великобритании одобрило его при лечении коронавируса.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Сергей Авдеев Коронавирус ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

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