Глава ВОЗ выступил за наращивание производства дексаметазона для лечения COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Данные об эффективности лекарственного препарата дексаметазон в лечении коронавируса пока что считаются предварительными, однако его производство нужно увеличить, заявил на брифинге в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Хотя данные об (эффективности - ИФ) все еще носят предварительный характер, недавнее исследование о том, что дексаметазон обладает спасительным потенциалом для больных тяжелой формой COVID-19 пациентов, дает нам столь необходимую причину праздновать. Следующая задача - увеличить производство, и быстро и справедливо распределить дексаметазон в мире, концентрируя внимание на том, кому он больше всего нужен", - сказал Гебрейсус.

По его словам, препарат не является дорогим, и в мире хватает его производителей. Однако, указал глава ВОЗ, вместе с тем нужно бороться против подделок под этот препарат, которые могут попасть на рынок.

Также Гебрейсус напомнил, что дексаметазон можно использовать лишь для лечения тяжело больных коронавирусом или пациентов, находящихся в критическом состоянии.

"Нет свидетельств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни, или в качестве меры предосторожности, но оно может причинить вред", - отметил он.

О дексаметазоне

Дексаметазон является широко доступным препаратам. Его используют с 1960-х годов в качестве противовоспалительного средства для пациентов с артритом и астмой.

Положительное воздействие препарата на больных коронавирусом было выявлено исследователями Оксфордского университета. По словам оксфордского профессора в области новых инфекционных заболеваний Питера Хорби, дексаметазон станет стандартным препаратом для тяжело больных коронавирусом пациентов в Великобритании.

В ходе клинических испытаний выяснилось, что препарат на треть сократил смертность пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее сообщалось, что на данный момент смертность пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ, составляет 50%.

Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал результаты клинических испытаний "существенным британским научным достижением". В ВОЗ также приветствовали результаты исследования ученых Оксфордского университета. Однако ранее американские врачи ставили под сомнение эффективность дексаметазона в лечении COVID-19.

"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя - ИФ) впечатляющие результаты (испытаний препаратов - ИФ), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявляла директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.

Скептически отнеслись к дексаметазону и российские специалисты. Так, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что этот препарат уже широко применяется в РФ для лечения коронавируса. "Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет", - говорил Авдеев ранее в июне.