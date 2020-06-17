Бродячая собака в Рязанской области покусала шестерых детей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет пострадали от нападения бездомной собаки в городе Скопине Рязанской области, сообщила в среду пресс-служба управления СКР по региону.

Всем детям оказали медицинскую помощь, после чего пятерых отпустили домой домой, шестого оставили в больнице под наблюдением.

Следствие отмечает, что по закону обязанность регулировать численность, отлов и содержание бездомных собак возложена на органы местного самоуправления. Поэтому наличие в Скопине стаи бродячих собак и нападение одного животного на детей говорит о том, что чиновники работают ненадлежащим образом, и следователи возбудили уголовное дело об их халатности.

Главе администрации муниципального образования внесено представление с требованием немедленно принять меры по предотвращению подобных случаев. Кроме того, руководитель СУСК предложил губернатору организовать проверки во всех муниципальных образованиях.