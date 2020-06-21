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Массовая драка произошла в Норильске

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Полицейские в Норильске выясняют обстоятельства драки, которая произошла накануне вечером на одной из улиц города, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, на место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции, отметили в МВД.

Полицейские выяснили, что ссора произошла на бытовой почве.

Решается вопрос о привлечении участников драки к ответственности.

В соцсетях появился видеоролик с потасовкой, в которой участвуют несколько десятков человек. При прибытии полиции участники конфликта начали разбегаться. Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в Норильске.

Норильск Красноярский край МВД

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