В Южноуральске задержали подозреваемых в вымогательстве у бизнесмена

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Южноуральске полицейские задержали шестерых подозреваемых в вымогательстве 100 000 рублей у местного бизнесмена. Как сообщили в ГУ МВД Челябинской области, задержанные отняли у своей жертвы производственное оборудование.

В отношении задержанных следователи МВД возбудили уголовное дело о вымогательстве (п.а ч.2 ст. 163 УК). Троих подозреваемых арестовали, трое были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

При обыске у фигурантов дела нашли и изъяли похищенное у предпринимателя оборудование, а также около 600 000 рублей, 52 сим-карты к мобильным телефонам, непригодные для стрельбы автомат и пистолет, четыре паспорта сторонних людей, 10 банковских карт. У двоих задержанных нашли марихуану.

Задержанным от 30 до 46 лет. Они ранее были судимы за кражи, грабежи, вымогательство и незааконный оборот наркотиков.