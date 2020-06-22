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Гранитная книга с памятника жертвам политических репрессий пропала в Петербурге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга проводит проверку по факту повреждения памятника жертвам политических репрессий, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Мониторя СМИ, полицейские узнали о пропаже части памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. По словам источника, оказалось, что из ансамбля памятника исчезла гранитная книга, находившаяся на выступе под стеной с металлическим венком.

Памятник жертвам политических репрессий в виде двух бронзовых сфинксов на гранитных постаментах установлен в 1995 году напротив бывшей политической тюрьмы "Кресты". Скульптор - Михаил Шемякин. Высота сфинксов - 1,4 м, постаментов - 1,6 м.

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