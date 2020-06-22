В Калмыкии пошел трещинами построенный пять лет назад детский сад

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Построенный пять лет назад на бюджетные деньги детский сад в калмыцком селе Троицкое начал разрушаться, посещать его запретили, следователи возбудили уголовное дело.

В пресс-службе СУ СКР по Калмыкии агентству "Интерфакс" сообщили, что по стенам здания детсада "Алтн Булг" ("Золотой родник" - ИФ) пошли трещины. Эксперты пришли к выводу, что находиться в помещениях опасно.

Детский сад построили в 2015 году по муниципальной программе "Развитие системы дошкольного образования Целинного района на 2011-2015 гг." на средства республиканского и районного бюджетов.

Прокурорская проверка показала, что здание возводили "с нарушениями градостроительного законодательства и технических регламентов". В настоящее время назначена строительно-техническая судебная экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).