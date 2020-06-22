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В Саратовской области вынесли приговор живодерам, съевшим собаку и закопавшим живьем щенков

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд в Саратовской области вынес приговор двум жителям Краснокутского района, убившим собаку и четверых ее щенков, сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

По версии следствия, 11 мая прошлого года мужчины заманили бездомную собаку, которая нашла приют в одном из дворов поселка Загородный Краснокутского района, на заброшенный дачный участок.

"Там злоумышленники убили дворняжку и ее четверых щенков. Оставшихся двух щенков успели спасти жители поселка, которые присматривали за собакой и обнаружили ее пропажу", - говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия обвиняемых по пунктам "а, д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил одного из них к одному году колонии строгого режима, а второго- к одному году исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% заработка в доход государства.

В СМИ ранее сообщалось, что несколько мужчин убили, зажарили и съели собаку, а останки закопали вместе с живыми щенками: двоих успели спасти зоозащитники, четверо погибли.

Саратовская область

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