Крупнейшая в мире вспышка африканской чумы свиней произошла в Нигерии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Нигерии произошла крупнейшая в мире вспышка африканской чумы свиней (АЧС), уничтожено около 1 млн животных, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на официальную информацию, представленную ветеринарной службой Нигерии во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ)

Как говорится в сообщении, "в стране произошли необъяснимые изменения в распространении и увеличении заболеваемости и смертности животных" от АЧС.

"Вспышка заболевания была зафиксирована в феврале 2020 года и характеризовалась низким количеством зараженных животных. Нигерия признавала себя эндемичной про АЧС. Однако в мае-июне ситуация резко изменилась, и африканская чума свиней охватила большой процент популяции домашних свиней в личных подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях", - отметили в Россельхознадзоре.

На данный момент заболевание выявлено в двух штатах (Лагос и Абия). Еще в трех штатах, где также зафиксирована высокая летальность свиней, проводятся лабораторные исследования для официального подтверждения АЧС.

Как сообщают британские СМИ, ссылаясь на данные фермеров, в Нигерии в результате самой крупной в истории вспышки АЧС было уничтожено около 1 млн свиней. Недавно вспышка была выявлена на самом крупном свиноводческом предприятии этой африканской страны - Oke Aro Farm, где, по словам одного из работников, погибло более 500 тыс. животных.

Однако официальная информация о количестве заболевших животных на данный момент отсутствует. По данным СМИ, свиноводство в стране потеряло до 20 млрд нигерийской найры (порядка $50 млн), более 20 тыс. рабочих мест находятся под угрозой.