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Семь человек пострадали, один погиб в результате массовой аварии в Петербурге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП, есть пострадавшие, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления МЧС.

Около 19.00 по Москве на 9-м км КАД (кольцевая автодорога) "КамАЗ" столкнулся с пятью легковыми автомобилями.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе 2 человека были деблокированы сотрудниками МЧС; один погиб", - говорится в сообщении.

Петербург МЧС

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