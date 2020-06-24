В Москве начался парад Победы

Парад Победы на Красной площади в Москве Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На Красной площади в Москве начался парад Победы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поприветствовал войска и направился к трибуне для доклада президенту РФ Владимиру Путину о готовности к параду.

После этого Путин произнес торжественную речь. Он отметил, что церемония проходит в годовщину парада победителей. "Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов – как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения", подчеркнул президент.

Он заявил, что мы всегда будем помнить, что нацизм был сокрушен советским народом. "В 1941 году свыше 80 процентов вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан", - подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что именно советский народ "разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь". "В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне", - сказал он.

После торжественной речи президента РФ был дан старт пешей части парада.

Годовщина парада победителей

Церемония проходит в 75-ю годовщину парада победителей 24 июня 1945 года. В ней принимают участие 14 тысяч человек, 234 единиц боевой техники, 75 самолетов и вертолетов.

На парад приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции.

В пешей части парада в Москве будет представлено 11 расчетов в исторической форме со стрелковым оружием времен войны, а также группа со штандартами фронтов и боевыми знаменами и расчет в форме участников военного парада 1945 года. В параде принимают участие военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В состав механизированной колонны войдут 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

Авиация во время парада Победы пролетит над Красной площадью 16-ю группами в составе 75 воздушных судов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57. Продолжительность их пролета составит пять минут.

Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с распространением коронавируса.

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