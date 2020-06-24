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Президент Киргизии проведет три дня в самоизоляции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после обнаружения коронавируса COVID-19 у двух членов киргизской делегации, прибывшей в Москву для участия в юбилейном параде Победы, уйдет на самоизоляцию на три дня, сообщает пресс-служба главы государства.

МоскваПрезидент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегацииПрезидент Киргизии не пришел на парад в Москве из-за выявленного COVID-19 в делегацииЧитать подробнее

Там отметили, что президент и сопровождающие его лица вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат - 14 дней самоизоляции.

Ранее стало известно, что Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за положительных анализов на коронавирус у членов делегации: заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

Главный военный парад, знаменующий 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел в среду на Красной площади в Москве. 12 иностранных государств направили своих военных в Москву для участия в параде. Это, в частности, военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Парад Победы в Москве

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Киргизия Сооронбай Жээнбеков

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