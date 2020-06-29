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Чеченский таксист приговорен к 18 годам колонии за убийство трех военнослужащих

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Расамбека Бекмурзаева из Чечни к 18 годам колонии строгого режима по делу об убийстве трех военнослужащих в 2000 году в Урус-Мартане. Как уточнила пресс-служба суда, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме.

Присяжные признали его виновным по ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение оружия), ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), п. "б ч. 4 ст. 226 (хищение оружие и боеприпасов), ч. 2 ст. 209 (бандитизм) УК.

Следствие и суд установили, что в октябре 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана из пистолета застрелил троих российских военнослужащих и похитил их оружие. В 2001 году стал членом вооруженной банды, которая в течение нескольких месяцев нападала на сотрудников правоохранительных органов и военных.

До задержания Бекмурзаев жил в Чечне и работал водителем такси.

В апреле 2019 года присяжные его оправдали по этому же делу, и он был освобожден в зале суда. Обвинение подало апелляцию, и Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение в Южный окружной военный суд.

Чечня Ростов-на-Дону Южный окружной военный суд Урус-Мартан Расамбек Бекмурзаев

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