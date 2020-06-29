В Думе предложили обязать крупные агрегаторы платить СМИ за контент

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин полагает, что в РФ должны последовать примеру ряда зарубежных стран, где агрегаторы платят СМИ за публикацию их контента.

"Будет честно, если и у нас крупные агрегаторы будут платить изданиям за использование их материалов", - написал Горелкин в телеграмм-канале в понедельник.

Он привел пример, что еще в 2014 году в Испании был принят закон, который обязал агрегаторы делиться со СМИ выручкой, такой же закон приняли до этого в Германии.

Депутат отметил, что "в результате Google News ушел из Испании, но в Германии продолжает работать до сих пор (видимо, платит)". При этом "испанские СМИ ощутили значительный приток трафика на свои сайты после ухода Google News", обратил внимание парламентарий.

Однако, "раньше было принято считать, что это агрегаторы обеспечивают новостным сайтам просмотры, поэтому те должны только радоваться, если их бесплатно включают в ленты новостей", сказал Горелкин.

По его словам, "в России все новостные агрегаторы предлагают СМИ отдавать им контент безвозмездно". На практике издания сталкиваются со снижением трафика, добавил он.

"Все это наводит на мысль, что Россия не должна отставать в построении цивилизованных отношений между производителями медийного контента и агрегаторами", - написал парламентарий.

Он сообщил, что планирует изучить зарубежный опыт на этот счет и приглашает заинтересованные стороны поучаствовать в выработке общей позиции.