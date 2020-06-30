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ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). По сведениям спецслужбы, он планировал взорвать самодельную бомбу у административного здания во Владикавказе, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"В оборудованном террористом тайнике обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения", - говорится в пресс-релизе ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый после теракта планировал поехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности ИГ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на теракт.

ФСБ Владикавказ ИГ Ближний Восток

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