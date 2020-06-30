Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа с потенциалом пандемии

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Китайские исследователи смогли выявить новый штамм свиного гриппа – G4, дальнейшие мутации которого способны привести к пандемии среди населения Земли. Об этом сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на публикацию ученых в американском журнале PNAS.

G4 обладает "всеми существенно важными признаками, (указывающими - ИФ) на его высокую способность инфицировать людей", полагают авторы исследования из китайских университетов и Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая.

Исследование проводилось в 2011-2018 годах в 10 китайских провинциях на бойнях и в ветеринарных клиниках: среди анализов, взятых у свиней, с 2016 года превалировал новый штамм свиного гриппа.

Затем ученые проводили эксперименты, в том числе на хорьках, которые испытывают от гриппа симптомы схожие с теми, что бывают у людей.

В результате выяснилось, что у хорьков G4 вызывает более серьезные симптомы, чем прочие вирусы, а иммунитет, вырабатываемый человеком во время сезонного гриппа, на G4 не распространяется.

Также при сдаче анализов на наличие соответствующих антител у сотрудников свиноводческих ферм удалось установить, что более 10% были инфицированы G4. Предполагается, что всего 4,4% людей может быть подвержено заражению вирусом.

Однако, подчеркивает The Guardian, хотя вирус может передаваться от животного к человеку, свидетельств передачи от человека к человеку пока нет.

"Это вызывает беспокойство, поскольку заражение человека вирусом G4 приведет к его дальнейшей адаптации к человеку и увеличивает риск пандемии среди людей", - приводит газета мнение ученых.

Также эксперты в связи с этой возможной угрозой призвали следить за здоровьем людей, которые работают в свиноводческой отрасли.

The Guardian напоминает, что вирус H1N1, от которого происходит G4, вызвал пандемию в 2009 году.