Доля государства в "Ростелекоме" закреплена на уровне 38,2%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пакет акций ПАО "Ростелеком", принадлежащий государству, не может составлять менее 38,2%. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Эта доля закреплена в связи с завершением всех этапов сделки по покупке "Ростелекомом" компании Tele2.

Новый указ отменяет формулировку предыдущего, где доля РФ в госоператоре предусматривалась на уровне не менее 33,2% (он был подписан в октябре 2019 года, когда еще не были озвучены финальные детали сделки).

Окончательные параметры стали известны в начале 2020 года, после реализации акционерами "Ростелекома" преимущественного права выкупа в ходе размещаемой в рамках сделки допэмиссии.

"Ростелекому" принадлежало 45% вTele2, еще 55% были у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - у банка "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

Сделка по консолидации 100% Tele2 состояла из трех частей. Во-первых, "Ростелеком" провел допэмиссию в пользу ВТБ из расчета 93,21 руб. за бумагу. Затем оператор обменял 10% своих собственных акций, которые находились на балансе дочерней структуры "Мобител", на 10% в Tele2, и, наконец, 17,5% сотового оператора выкупил за 42 млрд рублей.

По итогам сделки free float снизился до 28,6%, доля государства составила 38,2%, ВТБ получил 21% акций "Ростелекома" (эти акции банк передал впоследствии структуре "Телеком Инвестиции", в которой получил 43,91%, остальное - у партнеров по инвестициям в Tele2). Еще 8,4% ВТБ держит для сохранения госконтроля в "Ростелекоме". "Мобител" сохранил за собой 0,4%, ВЭБ - 3,4% "Ростелекома".