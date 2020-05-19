Розничные сети "Ростелекома" и Tele2 будут объединены в одно юрлицо

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Розничные сети ПАО "Ростелеком" и Tele2 будут объединены в одно юрлицо, которое будет находиться под управлением мобильного оператора, сообщил глава госкомпании Михаил Осеевский на телефонной конференции с аналитиками и журналистами.

По его словам, решение, которое было принято на прошлой неделе, предполагает перевод розничных салонов обеих компаний на юрлицо ООО "Ростелеком - розничные системы", которое в будущем может быть переименовано. Бренды обеих компаний будут сохранены.

"Вся деятельность по управлению розницей будет осуществляться из единого центра, за эту работу будет отвечать команда Tele2 - в силу того, что масштаб розницы Теле2 больше. Они будут управлять и теми офисами, которые сейчас находятся на балансе "Ростелекома", - рассказал Осеевский.

В настоящее время у Tele2 3 350 салонов, у "Ростелекома" - 800. При этом Tele2 использует франчайзниговую модель развития своей розничной сети, тогда как "Ростелеком" использует как собственные, так и арендованные площади.

"В итоге мы хотели бы реализовывать единую политику, быть более гибкими с точки зрения владения объектами недвижимости, работы с партнерами - с тем, чтобы гибко реагировать на запросы рынка", - подчеркнул Осеевский.

В частности, из-за ограничительных мер в связи с COVID-19 последние два месяца "показали готовность клиентов более активно работать через цифровые каналы", в связи с чем "Ростелеком" ожидает дальнейшего увеличения доли таких коммуникаций, отметил глава "Ростелекома".

"Это потребует оптимизации нашей физической инфраструктуры, и мы ожидаем довольно заметных результатов с точки зрения сокращения издержек уже по итогам 2020 года", - добавил Осеевский.

"Ростелеком" планирует представить результаты работы по объединению розницы к концу 2020 года.

"Ростелеком" консолидировал 100% Tele2 в середине февраля.