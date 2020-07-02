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Троих рабочих госпитализировали после падения со строительных лесов в Белгороде

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Белгородские следователи проводят проверку по факту нарушений при строительных работах, которые привели к травмированию рабочих. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, 1 июля 2020 года при проведении отделочных работ фасада нежилого многоэтажного здания в микрорайоне "Новая жизнь" областного центра со строительных лесов на уровне четвертого этажа сорвались трое рабочих", - уточняется в сообщении.

С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. По состоянию на 2 июля, все пострадавшие живы.

По информации пресс-службы правительства Белгородской области, "в настоящее время, после проведенных накануне операций, они находятся в реанимационном отделении областной клинической больницы. Состояние всех пострадавших оценивается медицинскими работниками как "стабильно тяжелое", - говорится в официальном комментарии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Белгород

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