В МГУ создали прибор для изучения чукотских озер, где нашли новые виды рыб

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Исследовательская группа МГУ Ломоносова создала специальные приборы - логгеры - для изучения водоемов Кроноцкого заповедника на Чукотке, где в 2019 году обнаружили неизвестные науке виды рыб.

Логгеры будут анализировать температуру и уровень колебаний чукотских озер, что имеет большое научное значение для исследования условий обитания ихтиофауны труднодоступных озер Чукотки.

В фокусе внимания ученых – несколько водоемов, в каждом из которых во время прошлогодней экспедиции сотрудники Кроноцкого заповедника обнаружили сложные, ранее не описанные и не исследованные комплексы видов рыб.

"Во всех изучаемых водоемах необходимо установить приборы, которые могли бы в автономном режиме измерять уровень воды и температуру в течение года или нескольких лет. Глубина самых мелких озер - Гытгыльэнычкын и Нотарелягытгын - не превышает 60 метров, в то время как глубина озера Эльгыгытгын составляет почти 200 метров. Таким образом, для работы единовременно необходимо иметь в распоряжении около 50 весьма дорогостоящих логгеров", - отмечают специалисты.

Созданные российские приборы значительно дешевле иностранных аналогов, а качество показаний - выше.

Во время исследований ихтиологи рассчитывают обнаружить новые для науки виды рыб, сохранившиеся с доледникового периода. Это позволит специалистам прояснить некоторые вопросы эволюции и адаптации животных к изменяющимся природным условиям.

Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и автономной некоммерческой организации "Камчатский природоохранный центр "Особая территория".

Как сообщалось, на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию глава государства Владимир Путин подчеркнул, что необходимо добиться связки между наукой, образованием и реальным производством, оказывать поддержку молодым ученым.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, заявки принимались до 6 апреля. На конкурс поступило более 11 тыс. проектов, по итогам конкурса между некоммерческими организациями распределено более 3,5 млрд рублей.