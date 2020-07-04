СКР обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет обжаловал решение Генпрокуратуры России об отмене дела против следователя Руслана Миниахметова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

Петренко отметила, что с задержанным ранее следователем "проведены первоначальные неотложные следственные действия, фигурант был допрошен".

Накануне в СК сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд подготовлено ходатайство об аресте.

В пресс-службе не уточнили имени и должности подозреваемого, а также размер полученных им взяток. Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", подозреваемым является следователь по особо важным делам ГСУ СК Руслан Миниахметов.

Позднее Генпрокуратура отменила решение о возбуждении этого уголовного дела.

В СК на это заявили, что "имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения".

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.