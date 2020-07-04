В СК заявили о достаточных основаниях для возбуждения дела против своего сотрудника

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете (СК) считают обоснованным возбуждение против сотрудника центрального аппарата Руслана Миниахметова дела о взятках, которое накануне было отменено Генпрокуратурой.

"Следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, однако заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Накануне в ведомстве сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела. Было подготовлено ходатайство об аресте.

В пресс-службе не уточнили имени и должности подозреваемого, а также размер полученных им взяток. Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", подозреваемым является следователь по особо важным делам ГСУ СК Руслан Миниахметов.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Генпрокуратура отменила решение о возбуждении этого уголовного дела.

Миниахметов в разные годы расследовал резонансные дела, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал оппозиционер Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.