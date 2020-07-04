Юг Японии затопило из-за проливных дождей

Река Кума, разливающаяся после дождей в Яцусиро в префектуре Кумамото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ливни спровоцировали наводнение и оползни на юге Японии в префектурах Кумамото и Кагосима, сообщает в субботу Kyodo News.

По данным агентства, погибли 15 человек. Причем 14 человек обнаружены без признаков жизни в доме престарелых в префектуре Кумамото. Девять человек пропали без вести.

Из-за ливней из берегов вышла река Кума-Гава, потоки воды сметали дома и мосты на своем пути. Многим жителям южных населенных пунктов приходилось дожидаться эвакуации на крышах своих домов.

Как передает Channel News Asia, премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился о подготовке 10 тысяч военных для помощи в ликвидации последствий наводнения. Он отметил, что ливни могут продлиться до воскресенья.