Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет

Задержание журналиста Ильи Азара на Лубянке Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полиция составила протокол на журналиста "Новой газеты" Илью Азара за повторное нарушение проведения пикетирования, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев в среду.

Он уточнил, что протокол по ч. 8 ст.20.2 КоАП РФ был составлен за одиночный пикет на Лубянке в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Соловьев отметил, что по этой статье Азара снову могут арестовать на срок до 30 суток.

3 июля Азар был задержан после того как он встал в одиночный пикет в поддержку журналистки "Эха Москвы" Прокопьевой у здания ФСБ в Москве. Прокопьеву суд признал виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма) и оштрафовал на 500 тыс. рублей.