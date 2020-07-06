Водолазы нашли тела трех школьников, пропавших в Курганской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Курганской области водолазы поисково-спасательной службы обнаружили в реке Исеть тела трех школьников, пропавших минувшей ночью.

"Водолазы подняли со дня реки тела трех утонувших подростков – это два мальчика и девочка", - сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник сотрудник региональной поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в Шатровском районе пропали три школьника в возрасте 12, 13 и 14 лет, их одежду обнаружили на берегу реки Исеть вблизи села Ключи.

По факту пропажи детей было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).