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Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Новые санкции Лондона, смерть Эннио Морриконе и готовящаяся к войне с РФ Украина

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского". В черный список вошли 25 граждан РФ, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

- Умер Эннио Морриконе. Причиной смерти композитора стали последствия неудачного падения. Ему был 91 год.

- Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей. Вред водным объектам оценён в 147,46 млрд рублей, почвам - 738,6 млн рублей. В Минприроды сочли сумму соответствующей нанесенному ущербу.

- РФ опустилась на четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19. В стране 6 611 новых заболевших и почти 688 тысяч зараженных в целом. На третье место вышла Индия с 697 тыс. инфицированных и суточным приростом в 24 тыс.

- Командующий ВМС Украины заявил, что Киев готовится к военной конфронтации с РФ. Песков назвал глупостью сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины. В Госдуме заявили, что Киев ждет провал, если он решится на войну с Россией.

- Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Ее признали виновной в оправдании терроризма за комментарии относительно взрыва в Архангельске в 2018 году.

- В суде обнародовали переписку убитой аспирантки Ещенко и историка Соколова. Из переписки следует, что аспирантка ревновала ученого, оскорбляла его самого и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала смерти. Адвокат, представляющий интересы семьи покойной, не исключил, что обвиняемый в убийстве Соколов мог отредактировать переписку, чтобы оправдать преступление.

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