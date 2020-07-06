В Думе пообещали Украине печальный конец в случае военной конфронтации с Россией

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Украинскую армию ждет провал, если она решится на военную конфронтацию с Россией, заявил "Интерфаксу" в понедельник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"Все закончится для Украины печально", - сказал Красов, комментируя заявление командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы.

"У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт (Михаила - ИФ) Саакашвили", - сказал Красов, имея в виду операцию по принуждению Грузии к миру.

"Россия - миролюбивая страна и к войне, захвату каких-либо территорий Россия не готовится. Мы приветствуем добрососедские отношения. Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит", - сказал Красов, который в 2008 году командовал тактической группой ВДВ РФ во время операции по принуждению Грузии к миру.

Заявления главы ВМС Украины

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил украинским СМИ, что Украина готовится "к полномасштабной военной конфронтации (с Россией - ИФ), понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения".

Неижпапа сказал, что в Киеве не исключают наступательных действий российской армии на юге Херсонской области. "Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал командующий ВМС Украины.

В июне государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что в Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области, стрельба велась с боевой частью ракет.

"Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования, предназначенных для поражения боевых кораблей и береговых радиоконтрастных целей.