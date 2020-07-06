Умер Эннио Морриконе

Композитор Эннио Морриконе Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Риме умер композитор Эннио Морриконе. Как сообщает Ansa, он в ночь на 6 июля умер в больнице. Причиной смерти стали последствия неудачного падения. Ему был 91 год.

В больницу он поступил несколько дней назад с переломом бедра.

Похороны композитора пройдут в частном порядке, объявила его семья.

Он умер на рассвете, в окружении жены и детей, сохраняя до последнего момента ясность ума и чувство собственного достоинства, говорится в сообщении.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Он окончил консерваторию Санта-Сесилия сразу по трем классам - трубы, инструментовки и композиции.

Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал лишь после 33 лет. За свою жизнь он написал музыку для более чем 400 фильмов и сериалов, а также больше сотни классических произведений. Он автор музыки к картинам "Однажды в Америке", "Профессионал", "Неприкасаемые", "Хороший, плохой, злой", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка" и многим другим.

Морриконе получил два "Оскара" - за музыку к "Омерзительной восьмерке" и за вклад в киноискусство. Он трижды становился лауреатом "Золотого глобуса", шесть раз - лауреатом премии BAFTA, девять раз - национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло".