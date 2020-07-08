Деревенскую церковь в Кузбассе оштрафовали за пасхальную службу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суд Кемеровского района оштрафовал на 100 000 рублей храма Архангела Михаила в деревне Береговой, где провели пасхальную службу, несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По мнению суда, храм нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Суд установил, что 18 апреля приход нарушил введенные противоэпидемические ограничения и допустил проведение службы с массовым скоплением людей.

После этого церковь закрыли на двухнедельный карантин.

В феврале и начале марта РПЦ не планировала закрывать храмы, а среди клира были сомнения, стоит ли вообще это делать, отказываясь от совместной молитвы, и существует ли реальная угроза для истинно верующих.

Однако уже 17 марта патриарх Кирилл дал первые беспрецедентные рекомендации по использованию при причастии одноразовых стаканчиков для запивки, одноразовых салфеток и перчаток, а также посоветовал священникам не протягивать руки для целования, а в апреле РПЦ рекомендовала священникам призывать прихожан молиться дома и не приходить в храмы даже на Пасху. Многие церкви перешли на богослужения без прихожан, службы транслировались через интернет.

27 апреля патриарх обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике COVID-19 и ввел для священников ответственность за нарушения этих требований.