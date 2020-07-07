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Искусственный дождь вызвали в Прибайкалье для тушения лесных пожаров

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 с оборудованием для искусственного дождя задействовали в Иркутской области для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона. Самолет-зондировщик стреляет по облакам специальными пиропатронами.

Два лесных пожара в Чунском районе были потушены 6 июля при помощи искусственных осадков.

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В дальнейшем искусственные дожди для тушения лесных пожаров планируется вызвать с помощью Ан-26 в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах, там прогнозируются мощные кучевые облака.

В тушении природных пожаров в Прибайкалье также участвуют воздушные суда МЧС, в частности, самолет-амфибия Бе-200 во вторник помогает в обработке очагов в Голоустненском и Качугском лесничествах. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством планируется направить на ликвидацию пожара на землях особо охраняемой природной территории в Качугском районе.

По информации начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды Азата Насырова, 7 июляк высокий (IV) и чрезвычайный (V) классы пожарной опасности установились в 26 районах области. К вечеру в западных и южных районах ожидаются обильные осадки. В среду и четверг дожди пройдут практически по всей территории региона. Прогнозируется снижение классов пожарной опасности.

На утро вторника в области действовало 74 лесных пожара общей площадью 49 тыс. 613,8 га, из них девять были локализованы на общей площади 1 тыс. 248,3 га. Из действовавших пожаров 25 - в зоне контроля, их общая площадь - 30 тыс. 903 га.

С 3 июля в лесах Иркутской области действует режим ЧС.

Иркутская область МЧС Ан-26

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