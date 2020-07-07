Режим ЧС введен в районе Иркутской области из-за лесных пожаров

Дым от лесных пожаров наблюдается в 18 населенных пунктах региона

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Десять лесных пожаров на общей площади 4 848 га действуют на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области, там с 6 июля введен режим ЧС муниципального характера, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

За минувшие сутки в Прибайкалье ликвидировано пять новых пожаров и 13 ранее обнаруженных возгораний, девять пожаров локализовано. Продолжают развиваться 65 пожаров. Общая площадь действующих очагов составляет 48 365,5 га, в том числе 30 903 га - в зоне контроля.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, по вине местного населения возгорания произошли в шести случаях, в одном - огонь перешел в лес с земель иных категорий. Причиной 85 пожаров считаются грозы.

Между тем пресс-служба главного управления МЧС по региону сообщает, что дым от лесных пожаров наблюдается в 18 населенных пунктах Иркутской области. Угрозы населенным пунктам лесные пожары не представляют, но усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния.

В МЧС отметили, что случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано.