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СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - 52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"Наши следователи нацелены, прежде всего, на установление объективной истины и восстановление нарушенных прав граждан, а не на привлечение врачей к уголовной ответственности, в чем нас часто обвиняют. Статистика это подтверждает: в 2019 году по 6,5 тыс. обращений возбуждено 2168 уголовных дел, но в суды направлено гораздо меньше - 273 дела. В первом квартале этого года в суды передано для рассмотрения по существу 52 уголовных дела", - заявил глава СКР.

По его словам, которые приводит издание, "жалобы от пациентов и их родственников, которые утверждают, что им оказали некачественную медицинскую помощь, в следственные органы поступают часто".

"Люди теряют своих близких, попавших в силу определенных проблем со здоровьем в медицинское учреждение. Отчасти предсказуемо, что в такой ситуации первыми под удар попадают медики, которые были рядом. В большинстве случаев вины врачей в трагических ситуациях с пациентами нет. Но, тем не менее, если к нам поступают соответствующие обращения, мы обязаны проверять все факты, все возможные версии", - подчеркнул Бастрыкин.

При этом он обратил внимание на тот факт, что "в подавляющем большинстве случаев действительно выясняется, что врачи действовали правильно, и на ситуацию кардинально повлиять было нельзя".

"Здесь необходимо понимать, что провести определенные экспертизы, дать правовую оценку конкретным фактам, установить или опровергнуть наличие причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившими негативными последствиями для пациентов возможно только в рамках возбужденного уголовного дела", - пояснил председатель СКР.

"Мы стараемся развивать наше сотрудничество с медицинским сообществом в части улучшения качества и сокращения сроков проведения судебно-медицинской экспертизы - важнейшего инструмента доказывания в уголовном процессе. Ведь у следователя нередко возникает необходимость в проведении дополнительных, повторных и комиссионных экспертиз, выводы которых должны быть положены в основу обвинения и последующего судебного решения", - добавил он.

Бастрыкин напомнил, что в связи с этим еще в мае 2019 года он издал "указание о дополнительных мерах по усилению контроля за назначением судебных экспертиз по таким делам".

"Следователи ориентированы на то, чтобы незамедлительно рассматривать и удовлетворять ходатайства экспертов о предоставлении недостающих материалов и объектов исследования в срок не позднее 14 дней. Еще одним важным аспектом взаимодействия с медицинским сообществом является анализ причин и условий происшествий и информирование об этом органов здравоохранения в целях дальнейшего исключения трагических случаев", - уточнил председатель Следственного комитета РФ в беседе с изданием.

СКР

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