Правительство утвердило постановление о ваучерах вместо денег за отмененные из-за COVID-19 рейсы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы.

Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации во вторник.

Он устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности в РФ, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения.

Как отмечается, такой порядок применяется к договорам, "подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам в КНР, с 18 марта 2020 г. - по всем внутренним и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 г". При этом для чартерных рейсов эти правила не действуют.

Если пассажир не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его рейса, ему вернут деньги.

Принятие постановления "позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования авиакомпаний РФ", сообщал Минтранс РФ на этапе подготовки документа.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на перевозки упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), S7, "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.

Согласно Воздушному кодексу РФ авиакомпании обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.