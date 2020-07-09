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Под Волгоградом возбудили уголовное дело о геноциде в годы войны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "Геноцид" возбуждено после изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (сейчас Волгоградская область), сообщает в четверг пресс-служба СК РФ.

"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из архивных источников была получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1,8 тыс. мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью нацистами во время Великой Отечественной войны.

"Следователями и криминалистами СК России для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз: судебно-медицинских, медико-криминалистических - для установления причины смерти, а также для определения пола, возраста погибших; портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших, генотипоскопических экспертиз", - уточняется в релизе.

В настоящее время идут подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. К раскопкам будут привлечены силы военных, МЧС, а также поисковые отряды.

СКР ВОВ Волгоградская область Германия

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