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Новгородский суд признал геноцидом расстрелы в годы войны у Жестяной Горки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Новгородской области Солецкий районный суд по иску прокурора региона Сергея Столярова признал геноцидом массовые расстрелы советских граждан у деревни Жестяная Горка в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-секретарь областного суда Мария Воробьева.

Решение районного суда в силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, добавила она.

Ранее такие решения в российском судопроизводстве не оглашались.

По свидетельствам очевидцев и согласно архивным документам, у Жестяной Горки в 1942-1943 годах были расстреляны около 2 600 советских военнопленных и жителей новгородских деревень. В 2020 году там провели эксгумацию и нашли останки 520 человек, в том числе 200 детей. Раскопки будут продолжены.

По факту расстрелов СК возбудил и расследует дело по статье 357 УК (геноцид).

На месте расстрелов установлен монумент "Скорбящая мать" - фигура женщины с грудным ребенком на руках.

Новгородская область Солецкий суд Жестяная горка СССР Сергей Столяров СКР

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