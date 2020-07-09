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Загрязнение реки Амбарная нефтепродуктами после аварии в Норильске не превышает ПДК

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Загрязнение в устье реки Амбарная после разлива дизельного топлива в Норильске на данный момент не превышает предельно допустимых значений, сообщил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

"Взято более 600 проб воды и грунта. По последним данным, загрязнение нефтепродуктами в устье реки Амбарная не превышает одного ПДК (предельно допустимая концентрация - ИФ). Тем не менее, работы не остановлены: остаются и перемещаются ниже по течению боновые заграждения, берутся пробы, обрабатываются сорбентом отдельные очаги загрязнений на суше и воде", - сказал он на сессии регионального законодательного собрания.

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Также он отметил, что необходимо утвердить региональные нормативы качества почвы и воды, чтобы именно они стали целевым показателем проекта рекультивации, разрабатываемого "Норникелем").

"Обычно такие проекты рекультивации опираются на так называемые фоновые показатели загрязнений, то есть требуют, чтобы стало не хуже, чем фон. Необходимо еще до того, как компания начнет подготовку проекта, провести комплексное обследование территории и утвердить региональные нормативы качества почвы и воды, условно, для тундры. Чтобы потом целевым показателем проекта рекультивации было не 28 мая - день до аварии, а то, как должны выглядеть чистые реки, чистые озера и живая природа. Чтобы нам не говорили: "Ну была красная река, а стала теперь оранжевая". Нет, она должна быть прозрачной, и мы будем этого требовать", - подчеркнул Лапшин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино. Было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха, обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 09 июля 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск река Амбарная

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