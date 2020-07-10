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В Петербурге с 13 июля заработают салоны красоты, тренировочные базы и центры соцобслуживания

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг возобновляется в Петербурге с 13 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет проводить тренировки, однако доступ в помещения будет разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу. В этих организациях должны соблюдаться требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Доступ граждан в учреждения и организации, которые возобновляют работу, разрешается при условии соблюдения требований безопасности, в том числе, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, дезинфекции контактных поверхностей и антисептической обработки рук на входе в помещение. Организация должна следовать стандарту безопасной деятельности и иметь уникальный QR-код.

Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в соцобслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме.

При этом продлевается запрет на предоставления социальных услуг, которые предусматривают проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий в очной форме.

На пляжах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов благоустройства, а также обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра.

Остальные ограничения продлеваются по 26 июля.

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