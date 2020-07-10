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Управляющий банка в КБР получил более 800 млн руб. на фиктивных счетах вкладчиков

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении управляющего одного из коммерческих банков в Кабардино-Балкарии, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился руководитель филиала коммерческого банка и сообщил о нескольких заявлениях от вкладчиков о мошеннических действиях со стороны управляющего одного из офисов банка в КБР.

По предварительной информации, с ноября 2016 по май 2020 года руководитель офиса предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент, сказала Волк. Фигурант выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов, а поступившими средствами распоряжался по своему усмотрению.

"Приблизительная сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составляет около 800 миллионов рублей", - сказала представитель МВД.

Уголовное дело заведено по статье "мошенничество в особо крупном размере".

МВД КБР Кабардино-Балкария

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