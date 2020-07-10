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В Самаре разработали аппарат для улучшения кровотока легких при COVID-19

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Самарский электромеханический завод" разработали электромагнитный аппарат "Ранет ДМВ-20", способный воздействовать на легочную ткань, улучшать кровообращение, что важно для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это физиотерапевтический аппарат, в задачи которого входит воздействие на легочную ткань. Он улучшает кровоток, восстанавливает коллатеральное кровообращение, а, как известно, при коронавирусной инфекции одна из проблем – тромбоз сосудов", - приводятся в сообщении слова ректора Самарского медицинского университета, профессора РАН Александра Колсанова.

"Мы апробируем этот аппарат в лечении пациентов с COVID-19, дадим заключение эффективности, и после этого, надеюсь, его будут тиражировать не только в нашем регионе, но и в стране", - отметил Колсанов.

В настоящее время новый аппарат передан в клиники самарского медуниверситета. Его будут использовать в инфекционном корпусе в составе комплексного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Самарский электромеханический завод является предприятием оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выполняет государственный оборонный заказ в части вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, мобилизационной подготовки, предприятие реализует программу диверсификации производства. "Ранет ДМВ-20" – результат программы диверсификации ОПК", - отмечается в сообщении.

По данным на 10 июля в Самарской области всего зафиксирован 5721 случай коронавируса, выздоровели больше половины пациентов – 3504, скончался – 61 человек.

Самара коронавирус

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