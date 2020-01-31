Кучерена не увидел состава преступления в действиях сестер Хачатурян

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В действиях сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, нет состава преступления, поскольку у них, скорее всего, не было другого выхода, считает глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена.

"Я знаком с материалами дела, в свое время ко мне обращалась мать девушек, считаю, что в их действиях нет состава преступления. Но во всем должен разобраться суд после тщательного исследования всех доказательств и обстоятельств этого дела", - сказал "Интерфаксу" Кучерена.

Он сослался при этом на мнение Генпрокуратуры России, которая пришла к выводу, что сестры вынужденно пошли на жестокий поступок, и их действия следует квалифицировать как самооборона.

"Я в данном случае согласен с прокуратурой, что они действовали в пределах необходимой самообороны, поскольку есть доказательства того, что отец действительно над ними издевался, истязал, избивал и насиловал", - отметил адвокат.

В этой связи Кучерена напомнил о резонансном деле тульского предпринимателя Гегама Саркисяна, который убил трех из четырех грабителей, напавших на его семью. По тому делу следствие также предъявило обвинение в убийстве, но затем после вмешательства Кучерены и большого общественного резонанса Саркисян был освобожден от уголовной ответственности на основании того, что действовал в пределах необходимой самообороны.

Он добавил при этом: "Конечно, убийство человека - это всегда чудовищное преступление, но в каждом конкретном случае нужно разбираться".

Ранее Генпрокуратура РФ отказалась передавать в суды дело сестер Хачатурян, поскольку посчитала, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона.