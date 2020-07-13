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Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

Обвинение сестрам Хачатурян, крушение Ан-2 в Нижегородской области, обстрелы на границе Армении и Азербайджана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян. В отношении младшей из сестер ведомство утвердило постановление о применении мер медицинского характера. По данным источника "Интерфакса", в понедельник дела девушек будут направлены в суд.

- В Нижегородской области упал самолет Ан-2. В результате крушения один человек погиб, еще один пострадал, он госпитализирован. Всего на борту находились два человека.

- На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле своего приграничного села Агдам со стороны Армении, армянские военные утверждают, что ведут огонь только по инфраструктуре и технике ВС Азербайджана. Погибли трое азербайджанских военных, армянская сторона сообщает об отсутствии потерь.

- Президент Сербии назвал бездоказательными сообщения сербских СМИ о "российском следе" в антикарантинных протестах. По словам Александра Вучича, "нет ни единого доказательства, что русские стоят за демонстрациями". Также он заявил, что его встреча с российским послом, запланированная на 8 июля, была перенесена по техническим причинам.

- Пожар произошел на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на военно-морской базе Сан-Диего. 21 человек госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни. Начальник пожарной службы Сан-Диего допустил, что пожар на корабле будет продолжаться несколько дней.

- В Москве с понедельника отменяются все ограничения на работу бизнеса и учебных заведений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. Также с 13 июля снимаются ограничения для аттракционов, парков культуры и отдыха и ряда других культурно-досуговых учреждений.

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