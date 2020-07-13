Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 717 908+219 441

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сербские власти не располагают какими-либо доказательствами о причастности России к волне беспорядков в Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Нет ни единого доказательства, что русские стоят за демонстрациями, - сказал президент в эфире канала TV Pink, комментируя публикации некоторых сербских СМИ на эту тему.

В ответ на вопрос о том, почему не состоялась его встреча с послом РФ в Белграде, намеченная на 8 июля, Вучич заявил, что встреча была перенесена по техническим причинам. Президент Сербии добавил, что она состоится в понедельник.

Ранее МИД РФ назвал публикации о "российском следе" в сербских протестах "вбросом" и "низкопробной заказухой", единственная цель которых - "бросить тень на российско-сербское партнерство".

На прошлой неделе в Белграде и других сербских городах прошли протесты против карантинных мер, которые в среду и четверг переросли в беспорядки. За два вечера в стране были задержаны 153 человека, пострадали 118 полицейских.

В последующие дни протесты продолжились, несмотря на запрет сербских властей собираться группами более десяти человек, но они носили мирный характер.

Протесты против карантинных мер в Сербии

10
Сербия Россия Александр Вучич Коронавирус

Новости по теме

Новости

Более 20 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Российские военные сообщили об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Крушение украинского самолета в Иране

В Иране назвали главную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана

Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июля

Huawei запросила встречу с Джонсоном в надежде продолжить строительство 5G в Британии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');