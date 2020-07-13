Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сербские власти не располагают какими-либо доказательствами о причастности России к волне беспорядков в Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Нет ни единого доказательства, что русские стоят за демонстрациями, - сказал президент в эфире канала TV Pink, комментируя публикации некоторых сербских СМИ на эту тему.

В ответ на вопрос о том, почему не состоялась его встреча с послом РФ в Белграде, намеченная на 8 июля, Вучич заявил, что встреча была перенесена по техническим причинам. Президент Сербии добавил, что она состоится в понедельник.

Ранее МИД РФ назвал публикации о "российском следе" в сербских протестах "вбросом" и "низкопробной заказухой", единственная цель которых - "бросить тень на российско-сербское партнерство".

На прошлой неделе в Белграде и других сербских городах прошли протесты против карантинных мер, которые в среду и четверг переросли в беспорядки. За два вечера в стране были задержаны 153 человека, пострадали 118 полицейских.

В последующие дни протесты продолжились, несмотря на запрет сербских властей собираться группами более десяти человек, но они носили мирный характер.