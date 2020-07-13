Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 717 908+219 441

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка. Самолет упал и загорелся, в результате пострадали два человека, из них один погиб. Пострадавший госпитализирован.

По данным Приволжского СУ СКР, на борту находилось два человека.

Причины происшествия выясняют компетентные органы. На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Нижегородская область

Новости

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

Путин не стал связывать с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной

"Норникель" сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Фонд Дятлова будет настаивать на возобновлении расследования гибели туристов

Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре

Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');