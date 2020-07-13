Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка. Самолет упал и загорелся, в результате пострадали два человека, из них один погиб. Пострадавший госпитализирован.

По данным Приволжского СУ СКР, на борту находилось два человека.

Причины происшествия выясняют компетентные органы. На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России для выяснения всех обстоятельств происшествия.