Пробы воды и почвы из Норильска доставили на независимую экспертизу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пробы воды и почвы с места аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании "Норникеля", проходят независимую экспертизу, ее результаты станут известны в ближайшее время. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Пробы воды и почвы удалось доставить на экспертизу из Норильска в одну из лабораторий", - сказал Муратов, отказавшись уточнять, каким именно образом это было сделано.

По его словам, пока результаты экспертизы не готовы, но станут известны в ближайшее время.

Муратов выразил удовлетворение оценкой Росприроднадзора ущерба, нанесенного экологии Таймыра из-за аварии. "Есть самая главная новость, конечно, которой мы отчасти можем быть довольны, что насчитан серьезный ущерб и на восстановление Арктики будут потрачены, как ни крути, серьезные средства. Это результат, ради которого мы работали", - сказал главред "Новой".

27 июня Муратов сообщил "Интерфаксу", что его сотрудникам не удалось передать пробы воды и грунта из озера Пясино и реки Пясина через депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, так как ему запретили это делать сотрудники аэропорта в Норильске, сославшись на необходимость получить специальное разрешение от местных структур. Позже специальный корреспондент газеты Елена Костюченко обратилась в Следственный комитет с заявлением о препятствовании законной деятельности журналиста (144 УК РФ) из-за того, что ей и ее коллеге Юрию Козыреву постоянно мешали собирать информацию на Таймыре.

Экологическое ЧП в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. Из поврежденного резервуара вылились около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, которые попали в почву и в воду рек Далдыкан и Амбарная. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоёмов.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.