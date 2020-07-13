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Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС

Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива, сообщает пресс-служба районной администрации.

"Утечка топлива составила 44 тонны, оно попало в озеро площадью порядка 600 кв.м. Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения. В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время аварийными бригадами разлив топлива локализован, перекачка авиационного топлива была прекращена, запорная арматура резервуара перекрыта, распространение разлива прекращено.

На месте происшествия установлено восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено всего 1 130 кг сорбента, начата обработка сорбентами в месте впадения ручья в малое озеро, на малом озере установлено две емкости по 50 куб. м и два насоса с рукавами.

В понедельник в течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места прорыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации. В ликвидации последствий разлива участвуют 53 человека и 10 единиц техники.

Пресс-служба "Норникеля" сообщила в воскресенье, 12 июля, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").

"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Норильсктрансгаза" сообщила, что угрозы жизни и здоровью людей на нет, работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Таймыр Красноярский край Норникель

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