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МВД заказало базу данных за 245 млн рублей для оптимизации работы полиции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Министерстве внутренних дел России планируют разработать сервис оперативных и криминалистических учетов "ИБД-Ф 2.0" (Интегрированный банк данных федерального уровня) для оптимизации работы полиции.

Соответствующий документ опубликован на сайте Госзакупок. Согласно тексту конкурсной документации, планируется создание Сервиса по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел России.

По данным Госзакупок, создаваемый сервис позволит повысить качество и оперативность предоставления сведений из баз МВД РФ и сократит временные затраты граждан на получение некоторых справок.

Заказчиком выступило Федеральное казенное учреждение "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД. Начальная (максимальная) стоимость контракта по выполнению работ составила 256 млн 106 тыс. рублей.

Согласно итогам конкурса, выполнять госзаказ будет акционерное общество "АМГ Бизнес Решения". Срок исполнения - до 31 декабря 2022 года. Стоимость подписанного контракта на выполнение госзаказа составила 245 млн рублей.

Что будет представлять из себя новая база данных МВД

Согласно документам, в рамках выполнения работ в сервисе "ИБД-Ф 2.0" должны появиться такие разделы, как "Гостиница" (сведения о лицах, зарегистрированных в гостиницах), "Административная практика" (административные правонарушения проверяемого лица), "Реестр задержанных" (учет лиц, задержанных полицейскими), "Оперативно-справочная картотека" (учет подвергшихся уголовному преследованию лиц), "ИБД" (интегрированный банк данных), "ЗАГС" (сведения о государственной регистрации в ЕГР ЗАГС, поступающих из ФНС).

Также в базе будут разделы "Запретники" (сведения о лицах, которым не разрешен въезд в РФ, либо пребывания которых в России власти считают нежелательным), "Граница" (сведения о лицах, пересекавших границу России, поступающие из ФСБ), "Дистанционное мошенничество" (сведения по преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий), "Опознание (биометрическая идентификация)" (проведения идентификации и оперативного поиска лица по фото) и "Электронный журнал выданных справок" (получение запросов на оказание государственной услуги и выполнение услуги).

Кроме того, новая база должна дать возможность МВД взаимодействовать с ФНС в плане предоставления сведений о родственных связях граждан (такая проверка проводится при поступлении на госслужбу).

С помощью "ИБД-Ф 2.0" будет налажен обмен данными в электронном виде с правоохранительными органами стран СНГ в соответствии с соглашением об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года (заключено в Астане). Также рассматривается возможность разработки мобильного приложения, говорится в документе.

В настоящее время, по данным из открытых источников, в ведомстве используют интегрированный банк данных федерального уровня "ИБД-Ф", который включает в себя разделы "Картотека" (оперативно-справочный (пофамильный) учет), "АБД-Центр" (учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении), "Номерные вещи" (учет похищенных и изъятых номерных вещей и документов), "ФР-Оповещение" (учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск), "Оружие" (учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения), "Автопоиск" (учет разыскиваемых транспортных средств), "Антиквариат" (учет похищенных предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность, "Криминал-И" (учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также в отношении них), "Паспорт-Центр" (учет выдаваемых, утраченных и похищенных паспортов (бланков паспортов), "АСВ-РИФ" (Регистр Федерального интегрированного информационного фонда на основе сведений).

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