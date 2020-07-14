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В Чечне запретили въезд туристам из-за угрозы распространения COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Чечни по противодействию COVID-19 принял решение о временном запрете въезда туристов в республику, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

"Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан", - написал начальник республиканского УГИБДД МВД Идрис Черхигов у себя в инстаграме.

Он отметил, что открытие курортного сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости.

По данным управления Роспотребнадзора по республике на 14 июля, в Чечне подтвержден 1851 случай новой коронавирусной инфекции, 28 человек умерли.

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