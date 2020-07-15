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У Лукашенко не оказалось в собственности ни машин, ни недвижимости

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Беллоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты, у действующего главы государства Александра Лукашенко не оказалось ни недвижимости, ни автомобилей.

Как следует из декларации, опубликованной в госиздании "СБ", Лукашенко задекларировал за 2019 год чуть более 117 тыс. белорусских рублей дохода, полученных в качестве заработной платы (чуть более 3,4 млн российских рублей). При этом в графе "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" отмечено "нет", как и в графе "иное имущество".

Кроме того, исходя из опубликованной декларации следует, что Лукашенко по-прежнему женат на Галине Родионовне Лукашенко. Ее доход за 2019 год составил 5,5 тысячи белорусских рублей (около 161 тысячи российских рублей), это пенсия и доход от акций. Жене Лукашенко принадлежит жилой дом на 196 кв. м и земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове, половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра. Среди прочего имущества у жены Лукашенко 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко

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